Investito e ucciso da un'auto su via dei Monti Tiburtini, un uomo di 71 anni perde la vita

Intorno alle 13 di oggi, 3 ottobre, un uomo di 71 anni è morto dopo esser stato travolto da una Ford Fiesta guidata da un 55enne all'altezza del civico 15 in via di Monti Tiburtini, periferia della Capitale.

Emanuele Bangrazi muore in moto, travolto da un pirata di 84 anni che era ai domiciliari

Da quanto si apprende, l'automobilista stava viaggiando in direzione della tangenziale e si sarebbe fermato a prestare i primi soccorsi alla vittima, per la quale però non c'è statno nulla da fare. Ulteriori dettagli sulla dinamica del tragico incidente saranno chiariti in seguito agli accertamenti, attualmente in corso da parte del IV gruppo Tiburtino della Polizia Locale.