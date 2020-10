S. Marinella, Ford Fiesta esce di strada e va contro il guard rail: ferito il conducente

Grave incidente questa mattina intorno alle 10 al chilometro 57,500 della statale Aurelia, nel comune di Santa Marinella.

Per cause ancora in corso di accertamento, una Ford Fiesta con un uomo alla guida è uscita di strada, andando a impattare violentemente contro il guard rail.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Civitavecchia che hanno messo in sicurezza l'area.

Quando i pompieri sono arrivati, il conducente della Fiesta era già stato trasportato all'ospedale San Paolo di Civitavecchia. Da informazioni raccolte dagli stessi vigili del fuoco, sarebbe stato cosciente, ma le sue condizioni sono da valutare dopo i primi riscontri al Pronto soccorso.

