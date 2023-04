Roma, colombe pasquali alle detenute del carcere di Rebibbia: l'iniziativa degli avvocati romani

Gli avvocati penalisti romani hanno organizzato una raccolta di colombe da destinare alla popolazione femminile del carcere di Rebibbia: l'iniziativa è volta a sensibilizzare la condizione femminile nel carcere stesso.

L'avvocato Salvatore Sciullo tesoriere della CP di Roma, ha spiegato: «Siamo contenti per il successo dell'iniziativa e ringraziamo la Biscotti Gentilini per aver dimostrato una grande sensibilità donando numerosi prodotti in favore delle donne detenute nel carcere di Rebibbia».