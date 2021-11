Venerdì 26 Novembre 2021, 06:52 - Ultimo aggiornamento: 06:59

Dopo l'aperitivo a Ponte Milvio, la spesa al mercato della Balduina, qualche passeggiata tra Corso Francia e Monte Mario, potevano i cinghiali, ormai residenti di Roma nord a tutti gli effetti, non cimentarsi nel padel, il gioco più in voga nella Capitale? Qualche giorno fa uno di loro ha fatto visita in un circolo sportivo sulla Cassia, tra lo stupore dei frequentatori abituali che stavano facendo una partita. Il cinghialone di grosse dimensioni ha invaso il campo senza particolari problemi, passeggiando a bordo rete, per poi dirigersi verso il campetto di calcetto. A riprenderli è stato un giocatore stupito che ha pubblicato il video sui social e il filmato - neanche a dirlo - è diventato subito virale.

«Questo morde», si sente dire al ragazzo che stava filmando la scena, mentre qualcun altro esorta in maniera preoccupante: «Dai, spara!» (e non vogliamo neanche immaginare con cosa volesse colpire l'animale). Tra i commenti c'è anche chi scherza: «La padel mania a Roma nord sta conquistando proprio tutti». Ma c'è poco da ridere. Perché l'invasione dei cinghiali - animali non proprio mansueti - sta diventando un fenomeno allarmante, soprattutto in queste zone. E una soluzione in vista, ad oggi, ancora non c'è.