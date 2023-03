Roma, la scritta d'amore a Montesacro: il romanticismo alla romana (che rischia una denuncia)

I boomer ricorderanno la mitica scritta “Ti amo Costanza ma senza speranza” che campeggiava sul viadotto di Corso Francia, sostituita poi da quel “Io e te tre metri sopra il cielo” che ha accompagnato intere generazioni. Romanticismi alla romana di un tempo che, oggi, appaiono un’inezia in confronto alle gesta dell’innamorato millenial che, qualche giorno fa, per dichiarare il proprio amore alla sua “capezzoletta” (sorvoliamo sul nomignolo) ha tappezzato un’intera strada di Montesacro, imbrattando mezza via.

La foto

Siamo su via Gennargentu, nel III Municipio. La foto, postata su Facebook dalla pagina “The Roman Post“, è immediatamente diventata virale. Nella dedica scritta con lo spray si legge testualmente: «Principé più bella di Roma di notte, esisti solo tu. Sei tutta la mia vita. Ti amoro!»,(che dovrebbe essere una crasi tra amo e adoro). A parte il gesto illegale, ormai ampiamente diffuso tra i giovanissimi poeti di strada, e l’appello social di molti utenti: «Capezzoletta palesati!», forse non sa questo writer metropolitano che il romanticismo può costare caro e valergli anche una denuncia per imbrattamento. Magari la prossima volta meglio una vecchia serenata (senza troppi schiamazzi, però).