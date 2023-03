Venerdì 24 Marzo 2023, 06:45 - Ultimo aggiornamento: 06:48

Saranno pure stereotipi, anzi Stereotipe (come si chiamano loro): «La tipica pariola romana che esce tutta acchittata, a Roma nord è la più chiacchierata, va a Cortina pe na settimana e ha la barca in Toscana» e «la bora de Roma sud, bella cafona, viene da Laurentina, fa l'estetista e se chiama Romina». Ma la leggendaria sfida tra i due mondi della Capitale, piaccia o no, continua a impazzare sui social. E dopo serie tv e libri, ora è diventata anche una hit musicale su TikTok.

Le mamme di Roma nord e quelle (assurde) trasferte di calcio dei figli

A cantarla sono Caterina Zerboni, 23 anni, e Ilaria Vena che con "La tipica pariola romana" e "Sarà perché so bora", hanno ottenuto oltre 2 milioni di visualizzazioni sul loro profilo web in 2 giorni. Le canzoni sterotipizzano vizi, virtù (ma anche tante cose vere) di Roma Nord e Sud. La romanordina che gira in Smart (regalata da papi), mangia sushi ogni settimana, va a Villa Balestra e pensa alla "grana" e la tipica ragazza di Roma Sud in tuta e marsupio, che a pranzo va a Ostia, (mica a Fregene), il pantalone lo mette acetato e per lei il Colosseo è solo quadrato. «Solo riconoscendoli gli stereotipi si riescono a combattere», raccontano le ragazze che vivono a Balduina e promettono: «Ora stiamo scrivendo una canzone per una ragazza di Roma centro, la radical-chic». Top.