Venerdì 27 Agosto 2021, 07:31 - Ultimo aggiornamento: 07:40

I cinghiali ormai sono residenti di Roma Nord a tutti gli effetti. E di quei luoghi ne stanno prendendo tutte le usanze. Perché a Roma di gabbiani, topi, al limite pure di pappagallini verdi ne puoi trovare un po' ovunque. Ma i cinghiali, loro no: hanno scelto i quartieri più in della capitale - da Vigna Clara alla Cassia, da Balduina a Trionfale (con qualche puntatina anche alla elegante Parioli) per ambientarsi nella giungla urbana. E dove te lo fai l'aperitivo a Roma nord, se non a Ponte Milvio tempio della movida tra i giovani?

Cinghiali sulle strisce pedonali a Roma, Calenda posta la foto: «A settembre chiederanno il bonus asili»

Approfittando di una città svuotata per agosto, l'altra settimana un'intera comitiva di cinghiali (ben 10) ha fatto una puntatina su via Flaminia Vecchia, tra i ristoranti e i baretti all'ultima moda. Molto più educati loro (diciamocelo) di certi giovani che con i loro schiamazzi e le minicar assediano i locali della piazza fino a notte fonda, se ne andavano in giro in fila indiana, sul marciapiede, in cerca di qualcosa da sgranocchiare. A riprenderli è stato un passante stupito che ha pubblicato un video sul profilo Instagram di The Roman Post: «Aperitivino a Ponte?», ha scherzato. Il problema, però, è serio. Perché l'invasione dei cinghiali - animali non proprio mansueti - sta diventando un fenomeno preoccupante. E una soluzione in vista, ad oggi, non c'è.