Venerdì 21 Aprile 2023, 08:11

I residenti di Monteverde Vecchio conoscono bene quella scritta incastonata in via delle Mura Gianicolensi: «Nel settembre 2005 in questo angolo si reincontrarono Alessandro ed Anna e nacque un grande amore». Nessuno sa chi siano Ale ed Anna, i Romeo e Giulietta di Roma. Ma a quasi 20 anni dal loro "reincontro" (quando avvenne il primo? Il mistero si aggiunge al mistero) quella testimonianza d'amore continua a colpire la fantasia dei passanti.

Roma, la scritta d'amore a Montesacro: il romanticismo alla romana (che rischia una denuncia)

Così, una foto della celebre scritta condivisa sui social - sul profilo Instagram di The Roman Post - riaccende il romanticismo: chi sono Alessandro ed Anna? E soprattutto si amano ancora? Qualcuno (per rovinare la poesia) giura che i due si siano lasciati. Qualcun altro fantastica che abbiano messo su famiglia. Roma, d'altronde, è piena di poeti metropolitani e i muri della città raccontano spesso storie di amori sbocciati o mai nati, tradimenti e riappacificazioni. Come dimenticare ad esempio la recente impresa dell'innamorato di Montesacro che ha tappezzato un'intera strada dedicando una poesia alla sua "Capezzoletta". Verba volant, scripta manent, direbbe qualcuno. E comunque, dopo tanti anni, la richiesta è più che lecita: Alessandro e Anna, se vi va, fateci sapere com'è andata a finire.