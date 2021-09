Roma, mamma cinghiale "fa la spesa" al mercato della Balduina: sorpresa tra i residenti

Giovedì 23 Settembre 2021, 09:30 - Ultimo aggiornamento: 09:37

di Veronica Cursi

Prima un giretto davanti alla scuola elementare di via della Balduina, poi un salto al banchetto della frutta e verdura a piazza Madonna del Cenacolo. Mattinata casalinga per mamma cinghiale che oggi, in compagnia del suo cucciolo, si è presentata di buon ora a fare la spesa alla Balduina. Il piccolo branco, noncurante della presenza di residenti che li riprendevano armati di cellulari, si aggirava tra i banchetti della frutta e verdura a pochi metri dai bambini che entravano a scuola.

La presenza dei cinghiali a Roma ormai è abituale, specie a Roma nord, dove gli animali si sono completamente integrati con le usanze dei quartieri: aperitivi a Ponte Milvio, passeggiate su Trionfale e Cassia. Un fenomeno che spesso, però, al di là dei video che circolano su web e delle battute virali, si trasforma in emergenza.

I cinghiali infatti non si limitano più a girare per le strade, spesso succede che la ricerca di cibo li spinga anche all'interno di strutture e condomini: molti residenti raccontando di essersi ritrovati più volte a doverli cacciare dal proprio giardino condominiale o addirittura dal cortile di qualche scuola. E la situazione sarebbe peggiorata molto nell'ultimo anno.

Proprio martedì notte un conducente Ncc si è trovato davanti un cinghiale di grosse dimensioni sulla Pontina, all'altezza di Castel Romano in direzione della Capitale. L'uomo non è riuscito a schivarlo e l'ha investito. L'animale è morto, mentre l'autista è rimasto illeso. Danni pesanti, invece, per la vettura.