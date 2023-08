Harry e Meghan Markle, il nuovo video insieme sui social: sorrisi forzati e niente sguardi, la favola è finita?

Volevano allontanare le voci che li danno sull'orlo del divorzio, far vedere al mondo intero quanto sono innamorati. E invece il video che Harry e Meghan Markle hanno deciso di condividere pubblicamente dalla loro casa di Montecito, in California, non ha fatto altro che alimentare i dubbi sulla loro unione felice. Il Duca e la Duchessa di Sussex hanno fatto la loro prima apparizione pubblica insieme dopo mesi, sperando di mettere a tacere le crescenti speculazioni sullo stato del loro matrimonio. Ma la sintonia che mostravano anni fa sembra essere finita.