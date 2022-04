Venerdì 8 Aprile 2022, 00:43

Se il buongiorno si vede dal mattino, c’è un bar alla Balduina dove oltre a cappuccino e caffè, compreso nel prezzo della colazione, viene offerto anche un supporto psicologico e morale. Problemi d’amore? Il barista diventa anche un confidente pronto a risollevarti la giornata se ti sei svegliato con il piede storto. A solo un euro - così recita il cartello scritto a chiare lettere su una lavagnetta esposta nel caffè di viale delle Medaglie D’oro - puoi trovare latte, bicchiere d’acqua, tovagliolino, cucchiaino e piattino ma anche leggere un quotidiano digitale, usare il bagno e avere indicazioni su strade e orari dei bus (informazioni che a Roma valgono oro).

Non solo. Tra i servizi offerti compare anche «la chiacchierata informale e l’abbraccio di conforto». E poi news su sport, meteo e politica e le «info» sulle attività della zona. In questi tempi dove tutto è dominato da guerra e Covid, l’invito è quello di fermarsi per tornare a gustare un caffè senza paura e riprendere quella socialità e quell’allegria che latita da troppo tempo. A quanto pare il servizio è piaciuto e a usufruirne è stato più di un cliente. Insomma un sorso di normalità che, al giorno d’oggi, non è certo poco.