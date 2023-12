Audiolibri viventi: i volontari di "Molte Voci, Tanti Libri", che leggono a domicilio (e gratis)

Ormai da cinque anni a Roma c’è un gruppo di volontari che si offre di leggere libri a chi non può leggere perché ci vede poco o perché non sta bene, o anche a chi ha solo voglia di una lettura in compagnia. L’associazione si chiama “Molte Voci, Tanti Libri”, e in questa rubrica ne abbiamo già raccontato l’attività perché il fenomeno è interessante e tutto sommato in controtendenza: mentre l’umanità è sempre più ripiegata sulla lettura solitaria del proprio display, c’è un mondo parallelo di persone che si organizzano per leggere ad alta voce, insieme. I volontari di “Molte Voci, Tanti Libri” sono disponibili a leggere a domicilio, o anche da remoto, collegandosi al telefono (procedura che è stata preziosa nel periodo del Covid e che ancora torna utile, quando serve).

La cosa bella è che la lettura dei libri ad alta voce non ha appassionato soltanto chi ha ascoltato, ma pure chi ha letto: l’associazione ora ha così tante adesioni che i potenziali lettori sono più degli ascoltatori. E dunque ha deciso di lanciare una sorta di offerta promozionale per Natale: regalate un doppio audiolibro vivente a un amico o a un parente o a chi volete, perché per ogni ascoltatore arriveranno non uno ma ben due lettori in carne e ossa. Un regalo che ha anche il pregio di essere gratis, l’associazione non chiede un soldo. Per informazioni, si può scrivere a moltevocitantilibri@gmail.com o telefonare al 3317556746.