Giovedì 11 Gennaio 2024, 07:06 - Ultimo aggiornamento: 07:07

Dall'ultima tornata dei Golden Globe lo star system nostrano è tornato a casa a mani vuote. Matteo Garrone e il suo "Io Capitano" dovranno attendere gli Oscar per conquistare la statuetta di miglior film straniero. L'unico italiano ad aver incassato un inaspettato riconoscimento alla kermesse che precede proprio gli Oscar è stato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Di più, il primo cittadino - elegantissimo in completo scuro e mischiatosi in platea tra Cillian Murphy e Taylor Swift - è stato 4 giorni fa uno degli ospiti d'onore alla cerimonia del Beverly Hills Hotel.

Sì, perché senza pubblicizzare la cosa, il sindaco ha fatto letteralmente una scappata a Los Angeles, per una missione segretissima che potrebbe davvero far tornare a Roma i fasti della Hollywood sul Tevere. Niente passeggiate su Rodeo Drive, niente foto sul Red Carpet, niente feste mondanissime o niente incontri per respirare l'aria nella culla dell'America più democratica: Gualtieri è volato Oltreoceano per parlare di affari. A invitarlo ai Golden Globe sono stati i vertici della Penske Media Corporation, che organizzano il premio e che ha conosciuto nei mesi scorsi a Roma, al lancio dell'edizione italiana di Hollywood reporter. Un colosso dello spettacolo che vuole investire a Roma in campo cinematografico e musicale, anche per organizzare grandi eventi che per la Capitale sono la migliore arma per attirare turisti.