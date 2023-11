Stasera il Festival di Sant'Ivo: sfida spietata tra avvocati-cantanti (anche professionisti)

Siamo un popolo di santi, poeti, navigatori ma anche di avvocati e di cantanti. Due vocazioni che possono anche manifestarsi nella stessa persona e anzi a quanto pare succede piuttosto spesso, come dimostra il Festival di Sant’Ivo, concorso canoro intitolato al santo protettore dei legali. La competizione è riservata a chi è iscritto all’Ordine a Roma o nel Lazio.

La concorrenza è feroce: su quasi 300 iscritti una commissione di musicisti professionisti ha selezionato i 15 migliori, che stasera si giocheranno la finale (Teatro Brancaccio, dalle 20,15). C’è chi fa le serate nei locali tutto l'anno e chi canta solo sotto la doccia, c’è la civilista Valentina Ambrosio che ha vinto l’ultimo Cantagiro, e c’è il giovane avvocato Valerio Scanu che di festival se ne intende avendo nel curriculum una vittoria a Sanremo. La gara è molto sentita, chi viene escluso spesso ci resta male.

«Una volta - racconta un concorrente - un collega non mi sembrava all’altezza e gliel’ho detto: “Perché non provi piuttosto a fare il presentatore?”. Mi ha tolto il saluto». E invece fare il presentatore non è per niente facile, come testimonia Andrea Manasse, stimato penalista con studio in Prati ma anche finalista in quasi tutte le edizioni (nel 2016 ha trionfato cantando “Storia d’amore” di Celentano): «Un anno ho presentato io la serata: una fatica bestiale ma è divertente». Questa sera i presentatori saranno Scanu e la celebre psicologa forense Roberta Bruzzone, cantante pure lei. Come ogni anno, a organizzare tutto è Aldo Minghelli, penalista e consigliere dell’Ordine, cantante pure lui. Alla fine il vincitore sarà scelto dal pubblico e l’incasso andrà in beneficenza.