Martedì 1 Agosto 2023, 00:10

Canili e i gattili sono al collasso, e in un contesto del genere non fa eccezione la struttura della Muratella. Da lì, si leva l’Sos della Lega Nazionale del Cane della sezione di Ostia che proprio nel centro romano ha il suo quartier generale: «È una continua emergenza, specie nell’ultimo periodo sono aumentati gli abbandoni. Non solo i canili, ma anche i gattili sono stracolmi e noi non facciamo eccezione - dice Emanuele Bignami della Lega nazionale del cane della sezione di Ostia - Qui, forse non tutti lo sanno, ci occupiamo anche di gatti e ogni giorno ci sono nuove entrate. Il centro sanitario, che in media ospita dai 30 ai 50 gatti (ora è completamente esaurito) ed è sotto la responsabile della Asl Rm3, tiene gli animali sono sotto controllo veterinario fino a quando vengono stabilizzati e poi affidati alle strutture convenzionate di Roma capitale».

Il quadro

I gatti presenti oltre ai tantissimi cuccioli sono gatti anziani, tripodi o con problemi più gravi che hanno bisogno di cure immediate spesso anche continuative e sono adottabili. Ci sono molte associazione accreditate che vi lavorano all’interno i volontari di due su tutte, la Lega Nazionale del cane sezione di Ostia e i Cucciolissimi: «È un momento terribile anche per i gatti che una volta superati i due mesi di vita non vengono più adottati - dice Bignami - poi ci sono gatti con problemi che aspettano un’adozione da sempre, anche a loro va data una seconda possibilità. Hanno bisogno di qualcuno che li ami e si prenda cura di loro».

E con i continui arrivi del periodo estivo il quadro si fa complesso: «Non possiamo più accogliere nessuno - prosegue - ma ovviamente di fronte a casi particolarmente gravi non ci tiriamo indietro. Ogni giorno però è sempre più complesso accudire tutti».

I felini

In questo periodo al punto di primo soccorso Gatti della Muratella, ci sono tanti cuccioli in cerca di famiglia e sono tanti i post per poterli adottare, basta spulciare i social per rendersene conto. Un gattino bianco e tigrato di circa 2 mesi, entrato lo scorso 3 luglio. Un altro gattino rosso cipria tigrato di circa 3 mesi, è stato trovato lo scorso 22 luglio con rinotracheite infettiva. Ancora una femminuccia, colore tigrato di circa 2 mesi. C’è anche un gattone nero, un maschio di circa 7 anni, entrato lo scorso 20 maggio dopo essere stato trovato ferito a Centocelle. È stato rimesso in sesto ma deve mangiare solo cibo Y/D per problemi alla tiroide ed è felv positivo. Poi c’è un micino maschio di neanche 3 mesi, è entrato lo scorso 14 luglio dopo essere stato trovato in zona Torri, incidentato e con una frattura esposta alla zampina posteriore sinistra. Purtroppo la zampina non si è potuta salvare ed è stata amputata ma questo non toglierà nessuna possibilità al piccolo che potrà giocare e correre come tutti i cuccioli. Per le adozioni si può contattare la LNDC sez. Ostia (Roma) al 347.4781092 oppure scrivere alla legadelcaneostia@gmail.com