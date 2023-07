Roma, alla Muratella non solo cani: adesso è anche emergenza gatti

«E’ una continua emergenza poi nell’ultimo periodo con gli abbandoni di cani e gatti, i canili ma anche i gattili sono stracolmi, Muratella è uno di questi - dice Emanuele Bignami della Lega nazionale del cane della sezione di Ostia - non tutti sanno che a Muratella ci occupiamo anche di gatti e ogni giorno ci sono moltissime nuove entrate. Il Centro sanitario che di media ospita dai 30 ai 50 gatti è sotto la responsabile della Asl Rm3, e i gatti sono costantemente sotto controllo veterinario e si fermano fino a quando vengono stabilizzati poi sono affidati alle strutture dei gattili convenzionati di Roma capitale». I gatti presenti oltre ai tantissimi cuccioli sono gatti anziani, tripodi o con problemi più gravi che hanno bisogno di cure immediate spesso anche continuative ma adottabili anche quando sono nel centro sanitario. Ci sono molte associazione accreditate che vi lavorano all’interno i volontari di due su tutte la Lega Nazionale del cane della sezione di Ostia e Cucciolissimi: «E’ un momento terribile anche per i gatti che una volta superati i due mesi di vita non vengono più adottati - è l’allarme lanciato dalla presidente Bignami - poi ci sono gatti con problemi che aspettano un’adozione da sempre, anche a loro va data una seconda possibilità, hanno bisogno di qualcuno che li ami e si prenda cura di loro, sono le adozioni del cuore». In questo periodo nel Punto di Primo Soccorso Gatti della Muratella, ci sono tanti cuccioli in cerca di famiglia e sono tanti i post sul profilo social per poterli adottare.

"Un gattino bianco e tigrato ha circa 2 mesi, è un maschietto ed è entrato lo scorso 3 luglio rinvenuto malato.

Adesso è pronto per andare in adozione ed è davvero dolcissimo. Poi c’è un gattino rosso cipria tigrato è sempre un maschietto ed ha circa 3 mesi, è stato trovato lo scorso 22 luglio con rinotracheite infettiva ma adesso è guarito e può trovare casa. C’è una femminuccia, colore tigrato di circa 2 mesi, è entrata con un trauma facciale, ormai guarita, il 25 luglio. C’è anche un gattone nero, un maschio di circa 7 anni, entrato lo scorso 20 maggio dopo essere stato trovato ferito in zona Prenestino Centocelle. È stato rimesso in sesto ma deve mangiare solo cibo Y/D per problemi alla tiroide ed è felv positivo. Poi c’è un micino maschio di neanche 3 mesi, è entrato lo scorso 14 luglio dopo essere stato trovato in zona Torri, al Punto di Primo Soccorso Gatti di Muratella incidentato e con una frattura esposta alla zampina posteriore sinistra. Purtroppo la zampina non si è potuta salvare ed è stata amputata ma questo non toglierà nessuna possibilità al piccolo che potrà giocare e correre come tutti i cuccioli. Il micino non ama essere maneggiato, è molto pauroso ma del resto deve averne passate tante pur essendo cosi giovane.". Sono tutti post che invitano ad adottare creature che hanno bisogno d'amore e pronte a darlo. Cercano una famiglia, solo adozioni vere e in sicurezza di balconi, terrazzi e giardini e per la sua adozione bisogna recarsi nella struttura. Se avete intenzione di adottare un gatto contattare la Lega nazionale del cane LNDC sez. Ostia (Roma) allo 338.3310308 o scrivere un'email a legadelcaneostia@gmail.com. Sono animali che hanno bisogno di calore umano non una gabbia fredda per il resto dei loro giorni.