Fabrizio Iacorossi, come sta il personal trainer dei vip investito in bici a Ostia? Migliorano le sue condizioni, il risveglio dal coma e il messaggio di De Rossi al derby

Migliorano le condizioni di Fabrizio Iacorossi, il personal trainer anche della premier Giorgia Meloni e Francesco Totti, investito sabato scorso da un'auto sulla via Litoranea mentre era in bici e ricoverato all'ospedale San Camillo. Lo si apprende da fonti sanitarie. Il decorso, riferiscono da ambienti ospedalieri, è regolare ed è in programma martedì l'intervento chirurgico. Il coma farmacologico è stato interrotto da qualche giorno ed è stabile. Il piccolo pneumotorace si sarebbe risolto.

Due giorni fa il personal trainer è stato risvegliato dal coma farmacologico, ha aperto gli occhi e ha riconosciuto la moglie Noemi Bonomo. Una buona notizia dopo diversi giorni di apprensione per i familiari e i tantissimi amici che da giorni sui social hanno voluto mostrare vicinanza alla moglie e ai figli.

La dedica di De Rossi al Derby

Ieri nella conferenza stampa post derby, De Rossi ha dedicato la vittoria al personal trainer. «In questo momento sto pensando anche a Fabrizio Iacorossi.

La dinamica

Il conducente dell'auto, una Opel Corsa, che lo ha preso mentre lui era in bici si era fermato a prestare soccorso. Le condizioni del quarantaquattrenne, papà di due bambini, erano subito apparse gravi. Ora sta meglio.