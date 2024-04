Sciopero generale 11 aprile, fermi bus, metro e treni: gli orari città per città e le fasce di garanzia

La Cgil e la Uil hanno proclamato uno sciopero generale per il 11 aprile, con richieste di zero morti sul lavoro, riforma fiscale equa e un nuovo modello sociale d'impresa. Quattro ore di stop sono previste nei settori privati, otto nell'edilizia, con manifestazioni in tutta Italia.