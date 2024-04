Anticiclone Narciso, temperature di oltre 10 gradi sopra la media: dove farà più caldo nel weekend

È tornato il caldo sull'Italia. Dopo mesi di pioggia e maltempo, l'arrivo dell'anticiclone africano ha portato il sole e temperature oltre la media in tante città italiane, con picchi di 28 gradi nel Sud Italia. Partito dal Marocco, "Narciso" - questo il suo nome - è in procinto di invadere gran parte del continente, fino al Nord Europa. Tra le conseguenze, un caldo anomalo per la stagione e la presenza del pulviscolo sahariano nei cieli.

