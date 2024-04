Crolla tetto di un casolare, morti due ragazzi di 14 e 15 anni a Nuoro. Patrick Zola e Ethan Romano stavano giocando nella casa abbandonata

Tragedia nella tarda sera a Nuoro. Due ragazzini di 14 e 15 anni sono morti in seguito al crollo del solaio di una casa diroccata alla periferia della città. Molto probabilmente i due ragazzini stavano giocando all'interno dell'edificio quando c'è stato il crollo.

Crolla solaio, morti due ragazzini

L'allarme sarebbe stato dato dalla madre di uno dei due. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco con il personale medico del 118 e le forze dell'ordine. La tragedia è avvenuto in un casolare in via Pasquale Dessanay, nella zona di Badu ‘e Carros.

Chi erano le vittime

All’interno, è stato ricostruito, c’era un gruppo di ragazzini. Due sono morti mentre altri si sono salvati. Le vittime sono Patrick Zola e Ethan Romano.

La ricostruzione

Inutile l'intervento dei sanitari: i due ragazzi estratti dalle macerie dai pompieri, erano già privi di vita. Resta da stabilire il motivo per cui i due adolescenti si trovassero all'interno di quella casa, ma la tesi che stessero giocando nella casa abbandonata resta la più accreditata. Sono in corso le indagini delle forze dell'ordine. Il magistrato di turno dopo il recupero ha disposto la rimozione delle salme, che sono state trasferite all'ospedale San Francesco di Nuoro in attesa dell'autopsia.