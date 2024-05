Martedì 14 Maggio 2024, 06:05

Cambio in Ance Roma – Acer, l’associazione dei costruttori edili di Roma e provincia. Simone Mazzucca è stato nominato direttore generale di Ance Roma – Acer, l’associazione dei costruttori edili di Roma e Provincia. Originario di Genova, classe 1978, Mazzucca proviene da Enav Spa. In precedenza è stato invece responsabile delle relazioni istituzionali per Fincantieri Spa e advisor per le relazioni esterne e istituzionali presso il Gabinetto del ministero della Difesa. Prima ancora, ha ricoperto l’incarico di portavoce del rettore dell’università di Genova. Un curriculum fatto di trascorsi presso grandi aziende e mondo delle istituzioni, quindi: «Ora proverò a mutuare queste esperienze in un nuovo contesto, tenendo presente che è un conto è lavorare per una grande impresa, altro è farlo per un’istituzione pubblica oppure, come accade adesso, per un’associazione datoriale», dichiara Mazzucca. In ogni caso, aggiunge, «entro in punta di piedi, con la volontà innanzitutto di conoscere questa realtà e imparare da tutti». «Diamo il benvenuto e auguriamo buon lavoro a Simone Mazzucca», ha dichiarato il presidente di Ance Roma - Acer, Antonio Ciucci. Prima di aggiungere: «Con questo nuovo ingresso l’associazione punta a crescere ancora, accompagnando con rinnovate energie i grandi cambiamenti e le complesse sfide che il nostro settore e la nostra città devono affrontare».

IL RINGRAZIAMENTO

Lo stesso Ciucci ha poi ringraziato «Pierluigi Cipollone, che ha ricoperto con serietà e capacità il ruolo di direttore generale dal 2020 a oggi. Una risorsa che non perderemo: Cipollone continuerà a occuparsi di materia urbanistica, per la quale rappresenta un prezioso punto di riferimento». Mazzucca arriva in una fase in cui Ance Roma – Acer si trova ad affrontare questioni complesse, soprattutto per quanto riguarda Roma. Innanzitutto ci sono quelle legate ai progetti del Giubileo e del Pnrr, che, come noto, hanno scadenze piuttosto serrate: l’Anno Santo infatti partirà a dicembre di quest’anno, mentre i progetti finanziati con il Piano nazionale di ripresa e resilienza dovranno essere completati entro il 2026. Dall’altra parte poi ci sono le sfide che riguardano nello specifico l’associazione dei costruttori edili di Roma. In questo senso, sottolinea il neo direttore generale, sul tavolo dell’associazione ci sono i temi «della sostenibilità, dell’innovazione e dell’inclusione, avendo sempre presente che le cose si fanno avendo cura delle persone che lavorano». E quindi ci sarà «attenzione ai fronti della sicurezza e della formazione». In ogni caso, conclude ancora Mazzucca, adesso «la «più grande sfida è fare sistema all'interno del tessuto imprenditoriale del settore costruzioni».