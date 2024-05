Giovedì 23 Maggio 2024, 05:40

«Cercherò di svolgere il mio ruolo secondo i principi che mi hanno sempre ispirato: l'indipendenza e l'autonomia che si guadagnano tutti i giorni con il doveroso rispetto del principio di legalità», con queste parole Giuseppe Amato si è insediato ieri. È il nuovo procuratore generale e nel discorso pronunciato durante la cerimonia ha chiarito subito quale spirito ispirerà il suo lavoro. Tra l’altro particolarmente delicato, visto che è al vertice dell’ufficio che autorizza le intercettazioni preventive dell’Aisi.

GIUSTO PROCESSO

«Ho una convinzione - ha detto - guardare con attenzione, ma anche con distacco doveroso. Un pm deve avere la forza di muoversi a 360 gradi: a me non piace che venga chiamata “pubblica accusa”. Bisogna tutelare i diritti fondamentali sia della vittima sia dell’indagato». Ieri mattina, alla presenza dei vertici delle forze dell’ordine e dei magistrati del distretto nella Sala Unità d’Italia della Corte d’Appello, ha preso possesso del nuovo incarico, che arriva dopo quello di procuratore capo a Bologna. «Roma per me è il ritorno - ha detto - È stata l’occasione che mi ha consentito di girare e tornare qui. Indipendenza e autonomia si guadagnano cercando sempre - ha detto ‘Jimmy’ - il rigoroso rispetto del principio di legalità e non il facile consenso. Chi fa il pm deve rispettare il giusto processo. Solo così - ha sottolineato - si riescono a tutelare i diritti di tutti. Il processo non può essere una pena per la sua lunghezza. Quello che noi possiamo fare è promuovere buone prassi condivise. Lo sforzo che va fatto è cercare di perseguire il giusto processo». Nel suo discorso di insediamento Amato ha ringraziato la moglie Patrizia, presidente di sezione in Cassazione, e ha ricordato il padre Nicolò. «Mio padre è stato un faro per la mia vita professionale, un magistrato impegnato, ha fatto tutto quello che si poteva fare. È stato lui che mi ha guidato alla figura del pubblico ministero a tutto tondo», ha detto.

IL PROFILO

Classe 1960, in magistratura dall’85, Giuseppe Amato, è stato nominato dal plenum del Csm lo scorso 17 aprile, con una sola astensione. Fa parte della corrente di Unicost (quella centrista delle toghe). Ha iniziato la sua carriera come sostituto alla procura di Massa, poi è stato assistente di studio dell’allora presidente della Corte costituzionale Francesco Saja. Quindi l’incarico come pretore a Roma. Si è occupato di reati contro la pubblica amministrazione, applicando la nuova norma sulla responsabilità amministrativa degli enti ed è stato tra i primi a fare ricorso al sequestro per equivalente per colpire il patrimonio di corruttori e concussori. Dopo la riforma, è stato sostituto della Dda, componente dell'Ufficio studi del Csm e pm a Torino. Nel 2007 è stato nominato procuratore capo a Pinerolo, dove ha deciso di impegnarsi per riuscire ad applicare e fare applicare le regole virtuose nella gestione dei processi e delle risorse anche economiche così da raggiungere i risultati dell’efficienza, della rapidità, della economicità di gestione. Risultati a distanza di quasi due anni sono stati raggiunti e diffusi, con la pubblicazione sul sito di una sorta di bilancio dal quale emergeva l’abbattimento dell’arretrato, la maggiore celerità nella trattazione dei procedimenti e un notevole risparmio delle spese di ufficio (intercettazioni, consulenze custodie dei veicoli sequestrati). Nello stesso periodo, Amato è stato anche consulente della presidenza del Consiglio per le politiche antidroga. Nel 2012 diventa il numero uno della procura di Trento e quattro anni dopo di Bologna.