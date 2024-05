Martedì 28 Maggio 2024, 07:13

Sarà la disaffezione generale verso le urne o, più prosaicamente, un compenso relativamente basso - ogni scrutatore prende complessivamente 159 euro, il presidente di seggio 195, con un incremento di 39 euro rispetto all’ultima tornata elettorale - per un impegno comunque gravoso e di grande responsabilità. E così nella Capitale è iniziata la corsa contro il tempo per trovare tutte le persone che dovranno lavorare sabato 8 e 9 domenica 9 giugno (con inevitabile coda notturna) per far funzionare regolarmente i seggi nelle prossime elezioni per il rinnovo del Parlamento dell’Unione europea. Con un aggravante: per questa tornata le urne saranno aperte il sabato dalle 15 alle 23 e la domenica dalle 7 alle 23. Per cui i seggi saranno materialmente insediati sabato mattina - lo stesso giorno dell’inizio delle operazioni di voto - e ci sarà pochissimo tempo per fare le surroghe in extremis, nelle sezioni che all’ultimo momento si troveranno ad avere posti scoperti da ricoprire. E, quando si parla di Roma, i numeri della macchina elettorale sono notevoli: 2.600 sezioni ordinarie, alle quali si aggiungono le cento riservate a raccogliere e scrutinare le schede degli italiani all’estero e 5-6 che, per la prima volta, si occuperanno di far votare gli studenti fuori sede delle università romane.

LA SITUAZIONE

Il Campidoglio è ben cosciente della complessità della situazione - ricordando anche l’esperienza delle Politiche del 2022, quando alla viglia dell’apertura delle urne mancavano cinquecento tra presidenti e scrutatori - ed è al lavoro da tempo su questo fronte. «Siamo l’unica città ad aver scritto al ministero dell’Interno per segnalare una situazione che sta diventando ingestibile - spiega l’assessore capitolino al personale, Andrea Catarci - Purtroppo presidenti di seggio e scrutatori ricevono un compenso molto basso per un impegno gravoso: calcolando l’arco di impegno, sono circa 4 euro l’ora, meno di ogni possibile salario minimo». E così sono in molti a fuggire dai seggi, con l’amministrazione comunale impegnata a scongiurare la possibile emergenza dell’ultimo giorno. «Abbiamo potenziato tutti i canali per reclutare presidenti in surroga - sottolinea Catarci - Oltre a volontari e dipendenti del Comune, abbiamo rafforzato le convenzioni con le università, aggiungendo anche quelle telematiche, prevedendo anche crediti formativi per gli studenti che aderiscono». Inoltre l’amministrazione ha previsto per i 620 funzionari di elevata qualificazione, rientrati nell’ultimo bando di Palazzo Senatorio, è stato previsto l’obbligo di restare a disposizione come presidente in surroga. Quindi ci sono gli operatori della polizia locale e il personale sorteggiato come riserva, pari al 3 per cento dei dipendenti comunali. «Insomma, abbiamo a disposizione tra le 1.200 e le 1.400 possibili surroghe, che dovrebbero essere sufficienti - sostiene l’assessore al personale - considerando anche che, nell’ultimo appuntamento elettorale, i presidenti da sostituire sono stati 1.100».

LO SPRINT FINALE

In ogni caso, il bando del Campidoglio, per chi si voglia candidare a fare da presidente di seggio, resta aperto fino a martedì 4 giugno: il requisito richiesto a tutti i candidati è l’iscrizione nelle liste elettorali di Roma. Per i presidenti (che scelgono i segretari di seggio tra le persone di propria fiducia) è quindi necessario il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, mentre per gli scrutatori è sufficiente la conclusione della scuola dell’obbligo. Ma l’opposizione lancia l’allarme: «Si prevede il caos ai seggi, sabato mattina - attacca il capogruppo della Lega in assemblea capitolina, Fabrizio Santori - In questo caso non ci sarà un pomeriggio a disposizione per trovare i sostituti, come avviene di solito quando si vota di domenica e lunedì. L’amministrazione però non si è mossa per tempo, ma ha messo in campo gli stessi strumenti utilizzati abitualmente. Questi problemi ricadranno inevitabilmente su dipendenti comunali e vigili urbani».

