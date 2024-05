Lunedì 27 Maggio 2024, 07:10

Dopo mesi di indiscrezioni e corteggiamenti, Matteo Salvini ha scelto di puntare sul nome di Roberto Vannacci come capolista per l’Italia Centrale. Il generale autore de “Il mondo al contrario” – con la scia di polemiche e attenzioni che ormai si porta dietro ogni sua dichiarazione – avrà soprattutto il compito di andare a pescare voti fuori dal bacino classico della Lega.

I profili

Al contrario, chi sta puntando sull’elettorato interno al Carroccio è l’ex consigliere comunale Davide Bordoni. Cinquant’anni, in aula Giulio Cesare dal 2006 (si è dimesso per correre a queste europee), Bordoni è uno degli uomini più fidati di Salvini nel Lazio, tanto da essere stato nominato segretario regionale del partito e consigliere al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Un profilo radicato nel territorio capitolino (e in particolare a Ciampino) che si presenta a queste elezioni in coppia con la consigliera regionale Laura Cartaginese, più forte invece in provincia. I due anche nei manifesti elettorali hanno deciso di proporsi insieme (il sistema della tripla preferenza d’altronde consente queste strategie) e stanno girando le varie città appoggiandosi di volta in volta ai consiglieri comunali ed esponenti politici locali. L’obiettivo è quello di provare a far scattare un paio di seggi (in attesa di capire per quale opterà poi Vannacci).

Gli altri

In corsa ci sono tra gli altri anche l’eurodeputata uscente Anna Cinzia Bonfrisco, la deputata di Latina Giovanna Miele e il ciociaro Mario Abbruzzese, presidente del consiglio regionale ai tempi della giunta Polverini. Anche se nella circoscrizione dell’Italia centrale uno dei nomi più forti è quello della toscana Susanna Ceccardi, eurodeputata uscente e volto noto dei talk show televisivi. Il Carroccio in queste settimane prima del voto punta forte sull’effetto traino del decreto “salva casa”, lanciato – Salvini dixit – per «sanare tutte le piccole irregolarità nelle case degli italiani. Non è un condono». E ancora, La Lega ha impostato una campagna fortemente euroscettica (differenziandosi molto per esempio da Forza Italia).

L’EVENTO CONCLUSIVO

La chiusura della campagna elettorale sarà con Salvini a Roma il 6 giugno a piazza Santi Apostoli. Un luogo simbolo del centrosinistra, dove nel 2021 festeggiò ad esempio la sua elezione a sindaco Roberto Gualtieri. E che prima ancora era la piazza dell'Ulivo, cara a Romano Prodi. Nulla di cui stupirsi: d’altronde nell’era dei social anche la geografia politica delle piazze ha perso sempre più il carattere identitario.