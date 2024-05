Lunedì 27 Maggio 2024, 07:15

Alle prossime elezioni europee, il M5S punta a confermare i due eurodeputati eletti nel 2019 nella circoscrizione dell’Italia centrale. E per farlo, Giuseppe Conte ha scelto di piazzare come capolista Carolina Morace.

L’ex calciatrice è uno dei nomi scelti direttamente dal presidente del M5S, mentre gli altri candidati sono dovuti passare dalle forche delle autocandidature. Che hanno premiato il romano Dario Tamburrano: dentista oggi prestato alla consulenza, è uno dei grillini che entrò a Bruxelles nel 2014, con la prima ondata dei pentastellati. Non rieletto nel 2019, oggi ci riprova. E il suo recente exploit alle elezioni interne al M5S ha sorpreso molti anche all’interno del partito. A premiarlo, una campagna sui temi identitari per i grillini, tra innovazione e ambientalismo. In corsa per il Parlamento europeo c’è anche Giuliano Pacetti, ex consigliere comunale ai tempi della giunta Raggi (e per un periodo capogruppo in aula Giulio Cesare). Che però alle autocandidature è stato sorpassato da una “civica” come la fisica romana (ma trapiantata in Germania) Valentina Fazio. Dopo vari rumors, alla fine non ci sarà invece l’ex sindaca Virginia Raggi, oggi consigliera di opposizione.

La campagna

Nonostante Giuseppe Conte abbia scelto (a differenza di altri leader di partito) di non presentarsi, nei fatti è lui il vero frontman di questa campagna elettorale. Con il suo tour “L’Italia che conta” l’ex premier sta girando in queste settimane per i teatri del Paese, riservando alla fine un momento di presentazione dei candidati. Con l’effetto insomma di personalizzare la contesa elettorale senza però presentarsi direttamente. Una scelta diversa rispetto a quella presa nel 2019 da Luigi Di Maio, che aveva invece accentrato tutto su cinque donne capolista.

Il passato

Una scelta, quella presa allora da Di Maio che provocò – così riferiscono oggi fonti interne al M5S – vari mal di pancia tra gli altri candidati, che si sentirono messi in ombra e svantaggiati nella corsa elettorale. E così questa volta si è organizzato un evento di presentazione unico per tutti i candidati nelle varie circoscrizioni, evitando così di dare adito a ipotesi di favoritismi (o presunti tali). Nel 2019, poi, la capolista per l’Italia Centrale era Daniela Rondinelli, nel frattempo passata con i dem dopo la parentesi non particolarmente fortunata dentro Impegno Civico, il progetto lanciato da Di Maio in coda al governo Draghi. Oggi anche lei è in corsa per un posto a Bruxelles tra le file del Pd.