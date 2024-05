Stati Uniti d’Europa, test sulla fusione fredda

La corsa di Stati Uniti d’Europa - la compagine nata dalla fusione fra i Radicali, +Europa, Italia Viva, Psi, Italia C’è, e LibDem con una parte di calendiani fuoriusciti da Azione - ha un primo obiettivo: superare la soglia del 4% dei voti che consentirà di portare eletti a Strasburgo, al Parlamento Europeo. E certificare che la fusione fredda di tutte queste anime funziona. Gli ultimi sondaggi, sintetizzati dalla supermedia di Youtrend, stimano per Stati Uniti d’Europa un lusinghiero 4,6% su scala nazionale. Considerato che il superamento dello sbarramento del 4% è un dato indicato come piuttosto stabile e acquisito da numerose diverse rilevazioni effettuate nel tempo da differenti istituti demoscopici, è plausibile prevedere che Stati Uniti d’Europa avrà una rappresentanza al Parlamento Europeo.

I CANDIDATI

Nella circoscrizione dell’Italia Centrale, che comprende i territori delle regioni Lazio, Toscana, Marche e Umbria, i candidati di Stati Uniti d’Europa sono Giandomenico Caiazza, Emma Bonino, Marietta Tidei, Eric Mauritin Jozsef, Emanuela Pistoia, Rosa Maria Di Giorgi, Olga Surinova, Gerardo Stefanelli, Gianluca Carlo Misuraca, Silvia Bertolucci, Manuela Albertella, Giuseppina Bonaviri, Francesco Cappelletti, Tiziano Busca, Matteo Renzi. Da un punto di vista numerico, l’Italia Centrale assegna in totale 15 seggi. Con una percentuale come quella stimata su Stati Uniti d’Europa, 4,6%, questo si tradurrebbe in un seggio.

NOME FORTE

Inutile girarci intorno: il nome del possibile eletto in Italia Centrale per Stati Uniti d’Europa è quello di Matteo Renzi.

Che, però, è candidato (sempre ultimo in lista) anche in altre circoscrizioni: Italia Nord Occidentale Piemonte, Lombardia, Valle d’Aosta e Liguria), Sud (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria) e Isole (Sicilia e Sardegna). L’altro nome di rilievo politico nazionale è quello di Emma Bonino, in rappresentanza della componente radicale di +Europa. Che, però, è candidata anche nella circoscrizione Italia Nord Occidentale dove è capolista. Non è difficile, quindi, pensare che Bonino potrebbe optare per il Nord e Renzi per una delle altre circoscrizioni. Lasciando, quindi, il posto a un terzo nome. Che potrebbe essere quello di Marietta Tidei. Consigliera alla Regione Lazio al secondo mandato, già deputata, inizialmente con il Pd, poi passata a Italia Viva. E, ora appunto in corsa con Stati Uniti d’Europa. Tidei corre in accoppiata con il sindaco di Minturno e presidente della Provincia di Latina, Gerardo Stefanelli. Le europee, però, sono anche un test: ci si conta. È il caso del gruppo LibDem, di fatto gli ex calendiani rientranti nel raggruppamento di Rinascimento Azionista, che dopo aver lasciato Azione in polemica con Calenda, sono entrati in Stati Uniti d’Europa. La loro candidatura è quella di una stimata professoressa universitaria di diritto dell’Unione Europea, Emanuela Pistoia, candidata anche nella circoscrizione Sud.