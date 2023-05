Lunedì 1 Maggio 2023, 10:07

Una caduta dallo scooter è costata la vita a Rita Scisciotta, 25enne napoletana morta all’alba di ieri. La giovane ha perso il controllo del motorino Peugeot Tweet 125 con cui stava percorrendo calata Fontanelle, la lunga stradina a metà tra il quartiere Materdei e il Rione Sanità che può essere impegnata in un unico senso di marcia.

Muore in scooter dopo il turno di notte

L’incidente è avvenuto intorno alle 6.45 di domenica ed è stato fatale per la ragazza che è morta sul colpo nonostante indossasse il casco di protezione. Rita che da poco meno di due settimane aveva compiuto gli anni, abitava nei Quartieri Spagnoli e stava rincasando dopo una notte trascorsa a lavorare in uno dei baretti di Chiaia. Lo schianto dello scooter sul pavimento stradale ha proiettato la 25enne a qualche metro di distanza dal mezzo ma l’esatta posizione del motorino e del corpo della giovane sono in fase di accertamento. Subito dopo l’incidente, infatti, nel tentativo di soccorrere la ragazza, è stato modificato lo scenario dell’impatto stradale.

I SOCCORSI

Qualcuno ha rimesso in piedi lo scooter ma nonostante questo, sono state rilevate diverse tracce in grado di fornire validi elementi per la ricostruzione della dinamica. Si tratta di segni sul pavimento della carreggiata riconducibili al luogo esatto in cui la 25enne avrebbe perso il controllo dello scooter, cadendo e, dunque, provocando anche la perdita di alcuni pezzi della carrozzeria del mezzo. Altre tracce, sarebbero riconducibili ad un’auto in sosta su calata Fontanelle che potrebbe essere stata sfiorata dallo scooter. Quello che è certo, riguarda l’improvvisa perdita di controllo del motorino dal momento che non ci sono tracce di frenata oppure di evidenti decelerazioni.

LA DINAMICA



Pavimento stradale sdrucciolevole, stanchezza o forse un malore intervenuto mentre Rita era alla guida dello scooter. Queste sono solo alcune delle ipotesi al vaglio della sezione Infortunistica della Polizia Municipale di Napoli che, ieri mattina, ha eseguito i rilievi planimetrici e gli accertamenti per ricostruire la dinamica e le possibili cause dell’incidente. Gli accertamenti condotti dal comandante Antonio Muriano, si sono concentrati sulle eventuali tracce di pneumatici lungo la carreggiata e su una dettagliata analisi dello scenario dell’impatto.

Dalle testimonianze raccolte sul luogo dell’incidente sembra certo che, al momento dello schianto, non ci fosse nessun altro veicolo su calata Fontanelle ed è per questo che le indagini si concentrano sulle condizioni di visibilità della strada, su elementi che possano aver compromesso la guida della centaura come le condizioni del pavimento stradale oppure su cause riconducibili allo stato psicofisico della 25enne come ad esempio un improvviso malore. Durante il sopralluogo dell’Infortunistica, la strada è stata interdetta al traffico veicolare fino alle 8.30 con l’intervento iniziale anche dei carabinieri del nucleo Radiomobile di Napoli.

L'AUTOPSIA



L’equipe del 118 intervenuta ieri mattina, non ha potuto far altro che constatare il decesso della 25enne che è morta sul colpo e sulla quale verrà eseguito l’esame autoptico. Nell’attesa di acquisire informazioni dal reparto di medicina legale del Policlinico federiciano, i poliziotti municipali dell’Infortunistica hanno sequestrato sia lo scooter che l’auto vicino alla quale sono stati recuperati alcuni pezzi della carrozzeria dello scooter. Altri accertamenti, invece, sono in corso per verificare lo stato degli adempimenti burocratici e assicurativi per lo scooter ed il possesso della patente adeguata per guidarlo.