Ostia Nuova, spari da un autobus verso le abitazioni vicino alla spiaggia: scatta la caccia all'uomo con un elicottero

Attimi di paura nel pomeriggio a Ostia. Un un uomo avrebbe esploso dei colpi di arma da fuoco, probabilmente una pistola, contro alcuni appartamenti tra via del Sommergibile e via Domenico Baffigo, non lontano dalla spiaggia.

Non si registrano feriti, ma la polizia di Stato, supportata dalla Guardia Finanza e da un elicottero, ha subito messo in atto le operazioni di ricerca tra le case di Ostia Nuova.

Gli spari in strada

Secondo quanto ricostruito, l'uomo avrebbe iniziato a sparare mentre era a bordo di un autobus, circostanza da verificare. Numerose le chiamate al numero unico per le emergenze. Perlustrate dall'alto le aree della stazione Lido Nord, via Paolo Orlando, viale della Vittoria e via Casella.

Le indagini sono affidate agli agenti del X distretto del Lido. Sul posto anche la polizia scientifica. Pochi giorni fa, alla vigilia di Ferragosto, una serie di ordigni sono stati fatti esplodere tra Ostia, Fiumicino e Dragona.