Ostia, importuna una minorenne all’uscita della stazione Lido Centro: due ragazze si fingono conoscenti e la salvano

Aveva trascorso una giornata a Fiumicino insieme alle amiche e stava rincasando. Giunta a Ostia, all’uscita della stazione Lido Centro, è stata avvicinata da uno sconosciuto che, con la scusa di chiederle informazioni, l’ha molestata. La quindicenne è stata salvata da due ragazze che hanno assistito alla scena e immediatamente l’hanno raggiunta fingendosi di essere semplici conoscenti.

I fatti

«Sono strano, tu sei troppo piccola».

Con queste parole un giovane avrebbe importunato una studentessa minorenne dopo essere scesa dal pullman - in attesa della mamma - fuori dal piazzale della stazione della metropolitana. «Ha iniziato a dirle frasi strane - racconta mamma Ginevra - e mia figlia si è subito resa conto che di fronte ai suoi occhi aveva una persona "particolare"». Un episodio come purtroppo ancora tanti se ne verificano in una cornice di continue risse, spaccio, bivacchi e atti vandalici tanto che i residenti più volte hanno chiesto sicurezza all’interno dell’area del quadrante sud della Capitale. «Ho altri due figli e sanno bene che in queste situazioni bisogna sempre avvicinarsi a qualcuno e non restare mai soli». A mettere in salvo la ragazzina in evidente difficoltà, due giovanissime che sono riuscite ad avvicinarla e a parlarle. «Sono arrivata in stazione attorno alle 16, pochi minuti dopo l’accaduto - dice Ginevra - e non ho avuto modo di ringraziare le due ragazze. Nel mondo in cui viviamo sono gesti rari, spesso si tende a voltare le spalle e guardare altrove».