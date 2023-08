Lunedì 21 Agosto 2023, 06:45 - Ultimo aggiornamento: 07:08

Un incidente grave e un investimento il triste bilancio di ieri sulle strade di Ostia e Acilia. Ad avere la peggio un motociclista che in via Ostiense, all'altezza di Ostia antica, incrocio con via di Castel Fusano, si è scontrato con un Suv Maserati. L'uomo, un italiano di 62 anni, è stato elitrasportato in codice rosso all'ospedale San Camillo. Poco dopo le 14.30 il motociclista era in sella alla sua Honda Forza 350 in direzione Roma quando avrebbe imboccato la curva allargandosi leggermente, superando la linea di mezzeria e finendo contro il faro anteriore sinistro del Suv che viaggiava in direzione opposta. Per l'impatto lo scooter è rimbalzato tornando indietro e facendo cadere a terra il 62enne rimasto gravemente ferito. Sul posto i medici del 118 che si sono immediatamente resi conto delle condizioni critiche dello scooterista e hanno chiesto l'intervento dell'eliambulanza.

La polizia locale del gruppo Decimo Mare ha chiuso il tratto di strada per consentire all'elisoccorso di atterrare all'altezza della rotatoria e agli agenti di effettuare i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente. L'uomo è stato trasferito in codice rosso all'ospedale San Camillo. Illesi il conducente e le quattro passeggere della Maserati, turisti stranieri che avevano preso il Suv a noleggio. Un paio di ore prima, invece, una donna straniera di 60 anni è stata investita in via di Acilia. Era da poco passato mezzogiorno e mezzo, quando la signora è scesa dal bus alla fermata in via di Acilia. Aveva appena superato il pullman per attraversare la strada, quando è stata falciata da un'auto ed è caduta a terra battendo la testa.

Il conducente della vettura si è immediatamente fermato per aiutare la poveretta e chiamare i soccorsi. In pochi minuti è arrivata un'ambulanza del 118 che ha trasferito in codice rosso la signora al pronto soccorso dell'ospedale Grassi, dove è stata ricoverata. Sul posto la polizia locale del gruppo Decimo Mare per svolgere i rilievi, ascoltare eventuali testimoni, ricostruire la dinamica e accertare le responsabilità. Un mese fa a Ostia, in via Vannutelli, un 49enne di origine egiziana era stato investito da una Fiat Panda guidata da una donna che si è vista sbucare all'improvviso il 49enne da una fila di auto parcheggiate e che si era subito fermata. L'uomo era stato trasferito al San Camillo.