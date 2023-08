Venerdì 18 Agosto 2023, 16:26 - Ultimo aggiornamento: 16:32

Tanta commozione, ma anche tanto affetto per la famiglia di Valeria Sepe che ieri mattina ha detto addio alla 38enne ufficiale dell'Esercito deceduta dopo un incidente stradale avvenuto nella notte di Ferragosto, ad Aprilia, in via Aldo Moro. La donna, molto nota in città, lascia tre figli e il marito, oltre ai tantissimi amici e colleghi che l'hanno sempre stimata. Ieri mattina alle 10.30 si è tenuta la cerimonia funebre presso la chiesa di San Michele Arcangelo in piazza Roma. Per Valeria Sepe è stato organizzato un picchetto d'onore a cui hanno partecipato i militari dell'Esercito e delle altre forze dell'ordine (Carabinieri, Polizia Guardia di Finanza): il feretro della 38enne è stato accolto in modo solenne e trasportato in spalla fino all'interno della chiesa di Aprilia.

La commozione ha invaso l'intero luogo religioso durante la funzione, per Valeria tanti pensieri di affetto: «Proteggi i tuoi figli da lassù», dicono in tanti. Per Gio, Matilde e Sofia, non sarà facile. Non lo sarà neanche per il marito, Roberto. Gli amici la ricordano con parole bellissime: «Era una donna dolce e bella commenta Savina forte, la tua cazzimma trasferiscila ai tuoi figli che ne hanno bisogno. Siamo tutti senza parole».



E poi l'amico di sempre, Dario: «Non è possibile sopportare così tanto dolore. Sarai nei nostri cuori sempre, non ti dimenticheremo». L'incidente stradale è avvenuto nella notte tra il 14 e il 15 agosto. Valeria tornava da Anzio dove era andata a riprendere la figlia di 12 anni dalla zia al termine di alcuni giorni trascorsi al mare.

Malore mentre è alla guida, Valeria Sepe muore a 38 anni nello schianto contro un albero: era in auto con la figlia



La 38enne e la bambina erano ormai giunte ad Aprilia. La donna aveva appena superato la rotonda tra via Aldo Moro e via Tiberio, quando ha perso il controllo dell'auto ed è finita contro un albero. Si ipotizza possa aver avuto un improvviso malore per poi perdere il controllo del volante e finire irrimediabilmente fuori strada. Sulla strada, secondo gli accertamenti eseguiti dai carabinieri della vicina caserma di via Tiberio, non sarebbero state trovate tracce di frenata. Valeria Sepe è stata subito soccorso e con un'ambulanza condotta d'urgenza presso il pronto soccorso della clinica "Città di Aprilia". Attorno alle 2.30 però è avvenuto il decesso. Per lei purtroppo non c'è stato nulla da fare.

La figlia 12enne è stata comunque medicata in clinica, ma non ha riportato conseguenze. Un'intera comunità ora è in lutto. Per Aprilia il Ferragosto appena passato è stato funesto: oltre all'incidente che ha portato via Valeria Sepe, è arrivata anche la notizia della morte del geometra Paolo Magrin.