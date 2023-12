Scoperto ristorante abusivo in casa dopo le segnalazioni dei condomini: denunciato a Ostia 71enne (che prendeva anche il Reddito di Cittadinanza)

Un ristorante abusivo, in un ambiente malsano e senza il rispetto delle norme igienico sanitarie. È quello che hanno scoperto gli agenti del gruppo Mare di Ostia dopo le segnalazioni dei condomini, esasperati dai cattivi odori nel palazzo. Dopo una serie di accertamenti, le forze dell'ordine hanno così sanzionato una famiglia egiziana residente in viale dei Romagnoli, sul lungomare romano, colpevole di preparare cibi da consegnare a domicilio nella totale illegalità. Un giro di affari di migliaia di euro al mese, unito ai sussidi di disoccupazione e al Reddito di Cittadinanza che la famiglia prendeva, pari a circa 25 mila euro l'anno.

La scoperta

Avevano allestito una vera e propria cucina abusiva all'interno di un appartamento, preparando cibi per la consegna a domicilio in un ambiente malsano e senza rispettare alcuna norma igienico sanitaria.

Al termine delle indagini, svolte su delega della Procura di Roma, un uomo di 71 anni è stato denunciato all'Autorità giudiziaria per indebita percezione di erogazioni pubbliche, immissione di fumi e odori molesti e intollerabili in abitazioni residenziali private, conservazione degli alimenti in locali sudici ed infestati. A carico della famiglia sono state elevate inoltre sanzioni amministrative per circa 10 mila euro. Alle verifiche hanno partecipato anche agenti del Gruppo sicurezza sociale urbana (Gssu) della Polizia di Roma Capitale e personale dei Nas dei carabinieri per la propria esclusiva competenza in materia di igiene alimentare.