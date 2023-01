Roma, piano del freddo nel X Municipio. Falconi: «Le tensostrutture saranno i rifugi d’emergenza per le persone senza fissa dimora»

Da qualche giorno grazie alla collaborazione con la Caritas di Roma, nel Municipio Roma X, è attivo un rifugio d’emergenza per persone senza dimora negli spazi della Parrocchia Santa Maria Regina Pacis a Ostia. La struttura è composta da tre tensostrutture attrezzate e riscaldate messe a disposizione da Croce Rossa Italiana e può ospitare ogni notte 15 persone garantendo anche la cena, colazione e attività di animazione sociale. Alla struttura è possibile accedere direttamente, oppure, attraverso i centri di ascolto parrocchiali e i servizi sociali del Municipio Roma X.

«Ringrazio la Caritas di Roma per la collaborazione nel garantire, alle persone senza dimora, un luogo sicuro e accogliente dove dormire e ripararsi dal freddo, e per continuare a prendersi cura delle persone più fragili del nostro territorio - le parole di Mario Falconi presidente del municipio - Il mio ringraziamento va anche a Denise Lancia, Assessora alle Politiche sociali e Pari Opportunità del X Municipio per l'attenzione e l'impegno profusi su un tema importante come questo» per far fronte alle numerose richieste di persone in difficoltà, soprattutto in questi giorni in cui le temperature sono più rigide, invito la cittadinanza, le parrocchie e tutti coloro che ne hanno la possibilità a partecipare a questa iniziativa con un gesto di solidarietà nei confronti di chi ne ha più bisogno, attraverso la donazione di coperte e sacchi a pelo». Si tratta di un sistema di accoglienza temporaneo ed emergenziale in attesa della realizzazione dei progetti previsti e finanziati con la misura 5 del PNRR. Il punto di raccolta unico per tutta la città di Roma per le donazioni, è l’Ostello “Don Luigi Di Liegro” in via Marsala, 109, aperto tutti i giorni 24 ore su 24. A questo, si aggiunge un servizio itinerante notturno gestito dalla Caritas, per segnalare situazioni di fragilità e pericolo contattando il 366.6349003 o scrivendo all’indirizzo servizioitinerante@caritasroma.it.