Terni, Capodanno alla mensa di San Valentino

Terni - E' stato archiviato il cenone di Capodanno di solidarietà organizzato dal Comune, insieme all’associazione San Martino Impresa Sociale, il laboratorio Idea e la Caritas diocesana che si è svolto alla mensa di San Valentino in via Ciaurro, finanziato con i fondi dell'assessorato al welfare. È un’iniziativa che l'amministrazione ha sostenuto «perché nessuno deve trascorrere le feste -afferma l'assessora Viviana Altamura- in solitudine o sentirsi escluso».



I volontari capitanati dalla vicepresidente della San Martino nonché responsabile della mensa Fernanda Scimmi hanno svolto un lavoro di preparazione certosino per organizzare pure una tombolata. Hanno portato il saluto, otlre l'assessore, pure il vicesindaco Riccardo Corridore e il vescovo monsignor Francesco Antonio Soddu.