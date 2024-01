Servizio civile con la Caritas di Frosinone, pubblicato il bando

Servizio civile con la Caritas Diocesana di Frosinone-Veroli-Ferentino, opportunità per i giovani di età tra i 18 e i 28 anni. Sette i posti a disposizione per i progetti "Ascolto e inclusione" (sedi di Frosinone, viale Volsci, viale Madrid e via Angeloni) e "Vasi comunicanti", sempre nel capoluogo in viale Volsci.



Le domande di partecipazione devono essere presentate entro le 14 del 15 febbraio «prima di presentare domanda per uno dei

progetti messi a bando - si legge in una nota diffusa dalla Diocesi - ti consigliamo di contattare le sedi per un appuntamento e per aiutarti ad orientare la tua scelta».

Gli interessati possono rivolgersi ai numeri 0775 839388, 331 6877555- 328 5746275, facendo riferimento a Gloria Lauretti o Claudio Bianchi. Modalità di

partecipazione sono disponibili anche nel bando reso noto dalla stessa Diocesi.