Roma, il X municipio presenta il programma per il censimento e monitoraggio di ponti e viadotti

Nell'aula Massimo di Somma della sede del X municipio ad Ostia è stato presentato il programma per il "Censimento e monitoraggio ponti. Dall'emergenza alla programmazione”. L'operazione riguarda tutte le opere su cui si interverrà nel prossimo periodo: «Annunciamo un importante investimento per il nostro territorio - le parole del presidente Mario Falconi - finalmente passiamo dalla gestione emergenziale alla programmazione degli interventi finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione di eventuali criticità. Siamo tra i primi municipi - continua Falconi - che attuano questa direttiva governativa di censimento e monitoraggio di tutte le situazioni che potrebbero essere di pericolo sul nostro territorio». Un programma per il censimento e monitoraggio di ponti, sottopassi e sovrappassi per garantire una mobilità in sicurezza alla cittadinanza, che passa alla programmazione della manutenzione delle infrastrutture che diventerà ordinaria. La direzione tecnica ha provveduto, a seguito di una gara d'appalto, all’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria, sorveglianza e pronto intervento delle strade di competenza che costeranno circa 1 milione di euro.

«La prima fase dell’operazione riguarda la ricognizione per trovare tutte le opere che sono di competenza del municipio - dice il direttore tecnico Gabriele Sani - la seconda fase sarà l’osservazione con prove strumentali e tecniche per una valutazione dove si compileranno delle schede e verrà fatta una classificazione del livello di attenzione sull’opera e per ognuna di queste verranno programmate delle successive operazioni a seconda dell’entità del rischio». La procedura della gestione seguirà delle linee guida che classificheranno il rischio, questa consentirà di attribuire a ciascuna opera la classe di attenzione in funzione dei possibili rischi rilevanti, strutturale (statico e fondazionale), sismico, idro-geologico (idraulico e da frana). «Sono orgoglioso del lavoro di squadra svolto e ringrazio l'assessore ai Lavori Pubblici e alle Infrastrutture di Roma Capitale Ornella Segnalini, l'assessore ai Lavori Pubblici e Patrimonio del X municipio Guglielmo Calcerano, il presidente della Commissione Lavori Pubblici e Mobilità Leonardo di Matteo, il direttore apicale Marcello Visca e il direttore tecnico Gabriele Sani - conclude il presidente del X municipio Mario Falconi - esprimo, quindi, piena soddisfazione per questa importante iniziativa che ci permetterà di restituire un territorio più sicuro ai nostri cittadini».