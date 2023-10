Ostia, blitz all’alba: smantellata piazza di spaccio da 90mila euro al mese. Quindici arresti, fra loro una donna incinta

Torna a far parlare di sé il modello della piazza di spaccio “chiusa”: dalle prime luci dell’alba è in corso un’operazione dei carabinieri della compagnia di Ostia, coordinati dalla Procura, che ha portato all’arresto di 15 persone fra cui una donna in stato interessante.

Sei di queste sono finite in carcere per altri cinque sono stati disposti i domiciliari mentre per gli ultimi quattro è stato disposto il divieto di dimora. Tutti sono accusati di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti continuata in concorso.

L'OPERAZIONE

La piazza era allestita dentro i “lotti” popolari del X Municipio: si poteva acquistare di tutto, dal crack alla cocaina, dall’hashish all’eroina.

Il “sistema” lavorava ininterrottamente a tal punto che gli incassi mensili si attestavano intorno ai 90mila euro mentre almeno 150 erano le vendite quotidiane. Ad essere arrestate sono state anche altre 12 persone che per la piazza lavoravano come pusher e/o vedette.



Sul modello delle rinomate piazze di spaccio chiuse di Tor Bella Monaca e San Basilio. La droga quale che fosse veniva nascosta nei luoghi “comuni” del complesso dalle cantine agli ascensori.