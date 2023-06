Incidente Casal Palocco, Di Pietro: «Vorrei tornare indietro, la mia vita è rovinata». L'amico in auto: a Matteo dissi di andare piano

«Vorrei tornare indietro nel tempo e che tutto questo non fosse successo». Così Matteo Di Pietro, lo youtuber che ha travolto e ucciso il piccolo Manuel Proietti, che il 14 giugno scorso viaggiava con la mamma su una smart, ha detto al gip Angela Gerardi al termine dell'interrogazione. «La mia vita è rovinata», ha aggiunto.

Incidente Casal Palocco, il giudice: «Raggiunti i 124 orari in 14 secondi, Di Pietro ha una personalità inquietante»

Di Pietro, accusato di omicidio stradale aggravato e lesioni e da venerdì ai domiciliari, ha risposto a tutte le domande per oltre un'ora nel corso dell'interrogatorio di garanzia. Gli youtuber che erano a bordo del Suv già il giorno precedente avevano chiesto a Di Pietro «di andare più piano» con la Lamborghini a bordo della quale «lui sapeva di essere ripreso ma non interagiva con la telecamera». È quanto emerge da una testimonianza citata nell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip nei confronti del ventenne accusato di omicidio stradale per la morte di un bimbo di cinque anni in un incidente avvenuto a Casal Palocco.

LA RICOSTRUZIONE DEL GIP

«Emerge che al momento di imboccare via di Macchia Saponara alle 15,38 il Suv si fermava.