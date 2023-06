Incidente Casal Palocco, Matteo di Pietro oggi davanti al gip: attesa per la decisione

Matteo Di Pietro, il 20enne ai domiciliari per l'incidente di Casal Palocco, è oggi dal gip per l'udienza di convalida della misura cautelare. Nei confronti dello youtuber le accuse sono di omicidio stradale e lesioni. Ieri a Casal Palocco si è tenuta la fiaccolata in memoria del piccolo Manuel, il bambino di 5 anni che ha perso la vita nello schianto.

Casal Palocco, fiaccolata per il piccolo Manuel: in migliaia vestiti di bianco. Assente la famiglia