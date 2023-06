Incidente Casal Palocco, Matteo Di Pietro agli arresti domiciliari: lo youtuber di The Borderline è indagato per omicidio stradale

Matteo Di Pietro, lo youtuber del gruppo di The Borderline indagato per omicidio stradale per l'incidente di Casal Palocco in cui è morto un bimbo di 5 anni, è ora agli arresti domiciliari. Nell'incidente erano rimasti feriti anche la mamma e la sorellina di 4 anni. Quella degli arresti domiciliari è una misura cautelare emessa dal gip in presenza di gravi indizi di colpevolezza e se la cautela è necessaria (in questo caso con ogni probabilità per timore di inquinamento delle prove o per pericolo di fuga).

In aggiornamento