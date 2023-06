Incidente Casal Palocco, la famiglia di Matteo Di Pietro: «In silenzio per rispetto al dolore di chi ha perso il figlio»

Incidente a Casal Palocco, parla la famiglia di Matteo Di Pietro, il giovane indagato per l'incidente i cui è morto il piccolo Manuel. «Il nostro silenzio fino ad oggi è dovuto al rispetto per il dolore straziante di una famiglia che ha perso un figlio. Ci sentiamo profondamente addolorati e distrutti per quanto accaduto. Non ci daremo mai pace», fanno sapere i familiari del giovane youtuber tramite i propri legali.

I funerali

Funerali del piccolo Manuel saranno in forma strettamente privata. Esequie riservatissime con i genitori e pochissime altre persone. Il nulla osta alla restituzione della salma era arrivato martedì mattina dopo i risultati dell'autopsia che hanno confermato che a causare la morte è stato il violento scontro con il Suv Lamborghini guidato da Matteo Di Pietro, in ventenne ora indagato dalla Procura di Roma per omicidio stradale e lesioni. Nel procedimento, al momento, restano al vaglio le posizioni delle quattro persone che erano sul bolide, tre ragazzi e una ragazza. Chi indaga attende risposte dall'analisi dei cinque cellulari sequestrati dopo il drammatico incidente. Nel caso in cui dalle verifiche dovessero emergere video, foto o chat utili alle indagini per gli altri quattro potrebbero scattare accuse di natura concorsuale.

La maxi perizia

Il nodo da sciogliere è relativo alla 'sfidà da postare poi online che i cinque youtuber, tutti legati al collettivo Theborderline, stavano compiendo da alcuni giorni, girando con il Suv preso a noleggio nelle strade del quartiere a sud della Capitale. I magistrati di piazzale Clodio, coordinati dall'aggiunto Michele Prestipino, hanno inoltre affidato ai periti l'analisi delle telecamere presenti nel tratto di strada e potrebbero acquisire anche quelle presenti su almeno due bus dell'Atac che transitavano in quel frangente e avrebbero ripreso le fasi dello scontro.

«Ricordo solo le fasi dopo l'incidente, la mia preoccupazione erano i bambini», avrebbe raccontato la donna nel corso dell'audizione davanti al titolare del fascicolo. Su quanto avvenuto a Casal Palocco è intervenuto oggi il monsignor Dario Gervasi, vescovo del settore Sud e delegato dell'Ambito per la cura delle età e della vita della diocesi di Roma. «Speriamo che il grande dolore per la morte di Manuel, e per il ferimento della mamma e della sorellina, non sia vano - ha affermato il monsignore -. Tutto è avvenuto infatti a seguito di una sfida, una 'challengè, il che evidenzia la drammatica crisi della nostra civiltà: l'incapacità di cogliere il valore della vita assolutizzando ogni esperienza estrema. Che questa tragedia richiami tutti coloro che hanno a cuore il futuro delle giovani generazioni a insegnare loro la vera sfida che è quella di donare e difendere la vita che Dio ci ha affidato», ha concluso. Parole che arrivano alla vigilia del consiglio dei ministri che dovrà approvare il Ddl con le nuove norme sul codice della strada. Complessivamente 18 articoli in cui si prevedono strette sull'utilizzo dei cellulari, sull'uso di stupefacenti e di alcol quando si guida. Nuove regole anche per i neopatentati: non potranno guidare auto potenti per tre anni.