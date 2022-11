Roma, via del Mare bloccata in direzione Ostia e traffico in tilt per un albero caduto

Traffico in tilt sulla via del Mare, in direzione Ostia, per un albero caduto. All'altezza del supermercato Eurospin un arbusto sarebbe caduto causando un blocco della circolazioni. Diversi i disagi segnalati da pendolari sui social: «Se state tornando a Ostia, evitate la via del mare. Tutto bloccato!», indica un utente.

Maltempo, il litorale in ginocchio: a Fiumicino il quartiere Passo della Sentinella invaso dal mare

Maltempo, arriva la prima neve a Campo Staffi: le immagini dal Rifugio Viperella