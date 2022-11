Maltempo Roma, temporale in serata: a che ora e dove si abbatterà. Le previsioni

Torna il maltempo su Roma. Stasera nella Capitale è previsto temporale intorno alle 22. Ma si potrebbe abbattere anche prima. La perturbazione è in arrivo da ovest, quindi dovrebbe colpire prima il litorale per poi arrivare a Primavalle e Montespaccato. Dopodiché investirà il Centro. Le pioggie non si interromperanno fino a domani, con precipitazioni lungo tutto l'arco della giornata. Le temperature, invece, saranno comprese tra i 7 e i 17 gradi con venti moderati.

È allerta arancione per il Lazio nella giornata di domani. A partire dalla nottata e per tutto martedì 22 novembre l'attenzione sarà alta. Con possibili fenomeni temporaleschi diffusi e persistenti, fulminazioni, grandinate e forti raffiche di vento.