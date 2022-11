Maltempo, quanto durerà? Miglioramenti già da mercoledì, ma tempo instabile nel weekend

Piogge e burrasche, neve sulle alpi, mareggiate nelle coste. Scuole chiuse in alcuni comuni del Lazio e della Campania e cimiteri e parchi chiusi a Roma. L'Italia sta affrontando un'ondata di maltempo che secondo i meteorologi si protrarrà per le prossime 24/36 ore e potrebbe essere l'evento più intenso dell'anno. Da domani però in alcune zone le condizioni meteo dovrebbero migliorare, anche se non per molto: il tempo resterà instabile anche per tutto il weekend.

Maltempo Roma, la «tempesta perfetta» a Ostia: chiuse le scuole e barricate sulla costa

Maltempo, quanto durerà

Già da mercoledì 23, il meteo inizierà a dare importanti segnali di miglioramento con le ultime piogge a circo solo delle regioni del Sud e del medio versante adriatico. Bel tempo e sole quindi verso la fine della settimana soprattutto al Nord e al Cnetro, mentre il maltempo proseguirà soprattutto a sud fino a giovedì 24. Nebbie a nord nella pianura padana e anche nel centro italia.

La stabilità però non avrà lunga vita: già da venerdì potrebbe avvicinarsi un nuovo ciclone atlantico con nuove perturbazioni nel weekend. Un andamento però che resta da confermare.

Allerta rossa in Abruzzo e Sardegna

Il Dipartimento della Protezione Civile ha fatto scattare l'allerta rossa per alcune zone di Abruzzo e Sardegna: il Bacino dell'Alto Sangro e quelli di Montevecchio - Pischilappiu e del Tirso. Allerta arancione per 7 regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Il peggioramento delle condizioni meteo è atteso a partire dalle regioni settentrionali per poi estendersi a quelle tirreniche fino alla Campania e alla Sardegna, dove sono attese precipitazioni diffuse e intense. Proprio in Sardegna il mare che ha raggiunto forza 9 ed ha costretto a far saltare tutte le tratte tra l'isola e la Corsica e l'intensità delle precipitazioni ha costretto a deviare i voli da Roma a Olbia.

Isolate le Eolie

Sono invece isolate da 36 ore le isole Eolie e tutta la Sicilia è già stata investita dai temporali che hanno costretto i vigili del fuoco ad un superlavoro per allagamenti e frane. Viste le previsioni, diverse amministrazioni comunali hanno varato una serie di ordinanze restrittive.

Scuole chiuse nel Lazio

Il Comune di Roma ha disposto la chiusura di parchi, ville e cimiteri, così come a Napoli, dove saranno off-limits anche le scuole, Castel dell'Ovo e il Maschio Angioino. Scuole di ogni ordine e grado chiuse anche a Ostia, Sabaudia, Anzio, Nettuno e ancora nella zona vesuviana, nel comune di Benevento e in sei comuni della penisola sorrentina.

Forte vento e pioggia spazzano la provincia di Latina: inizia la conta dei danni