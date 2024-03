Ostia, tir si ribalta e finisce sulla scogliera: liberato l'autista incastrato fra le lamiere

Spettacolare incidente questa mattina sul litorale di Ostia, all'altezza di piazzale Magellano. Qui intorno alle 7 un camion che stava trasportando massi si è ribaltato finendo sulla scogliera. Per liberare l'autista, rimasto incastrato fra le lamiere, è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Ostia.

L'uomo è stato così liberato e successivamente medicato dagli operatori del 118 accorsi sul posto. Trasferito in codice giallo all'ospedale Grassi, ha rimediato la rottura della caviglia. Sul posto anche gli agenti della polizia di stato, mentre sono ancora in corso le operazioni per liberare l'area dal mezzo pesante.