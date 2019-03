La Ztl Tridente chiude a scooter e non residenti ma slittano le multe

I nuovi varchi verranno accesi, come annunciato, dal 1° aprile. Ma le prime multe elettroniche, per chi violerà la Ztl del Tridente, cominceranno a scattare soltanto un mese dopo: fino a maggio ci sarà la fase di pre-esercizio, ossia il collaudo dei dispositivi. Nell'ultima riunione tecnica tra il dipartimento capitolino Mobilità, il I Municipio e l'Agenzia della mobilità, di fatto, è stata stabilita un'implicita tregua nel periodo delle festività di Pasqua: un modo per far conoscere meglio le novità, comunicarle ai cittadini e fugare i timori più immediati dei commercianti dell'area interessata, schieratisi quasi completamente contro il provvedimento del Campidoglio.

L'area del Tridente sarà soggetta a particolari restrizioni al traffico, con accesso e sosta consentiti soltanto ai titolari di permesso Ztl A1 - quindi non valgono quelli abituali della zona a traffico limitato del centro storico - e alle categorie speciali. In realtà queste limitazioni - che, a differenza delle altre zone di questo tipo valgono anche per i mezzi a due ruote - sono in vigore dal 2014, quando furono introdotte dall'amministrazione di Ignazio Marino. Ma fino a oggi i controlli, affidati esclusivamente alla polizia locale, sono stati quasi nulli: in realtà tutte le vetture autorizzate a entrare nella Ztl del centro storico hanno attraversato indisturbate anche le strade off-limits, così come non ci sono praticamente state limitazioni per la totalità dei mezzi a due ruote.

Con gli occhi elettronici la musica, inevitabilmente, cambierà. L'attivazione, in effetti, arriva già in ritardo di oltre quattro anni: secondo la delibera originaria, le telecamere avrebbero dovuto iniziare il servizio il 7 gennaio 2015. I sei nuovi varchi sono stati installati in via di Ripetta (incrocio con via dell'Oca), via dei Pontefici (piazza Augusto Imperatore), via Condotti (incrocio con largo Goldoni), via di Propaganda (incrocio con via Capo le case), via di San Sebastianello (incrocio con viale della Trinità dei Monti) e via del Gambero (incrocio con via delle Convertite). Il Tridente sarà quindi off-limits per i non autorizzati dalle 6.30 alle 19 da lunedì a venerdì e dalle 10 alle 19 il sabato, esclusi i giorni festivi. Un'altra novità fondamentale, come detto, è che le telecamere sanzioneranno anche moto e ciclomotori dei non residenti, che resteranno quindi definitivamente fuori dalla Ztl A1. Negli orari di chiusura della zona a traffico limitato del Tridente possono sostare all'interno dell'area esclusivamente i titolari di contrassegno in cui sia espressamente indicata la possibilità di sosta su strada. I residenti hanno a disposizione 280 posti riservati tra via di Ripetta, passeggiata di Ripetta, lungotevere in Augusta, viale della Trinità dei Monti, piazza della Trinità dei Monti, via Gregoriana, viale Gabriele D'Annunzio e piazza Augusto Imperatore.



