Roma, la Ztl si allunga: centro chiuso due ore in più

La data non è stata ancora ufficializzata. Ma, a meno di ripensamenti in extremis, il periodo delle festività pasquali sarà quello del definitivo ampliamento degli orari della zona a traffico limitato del centro storico. Un progetto che il Campidoglio ha in mente da tempo, ma per il quale si aspettava l'arrivo dei rinforzi per il trasporto pubblico, da utilizzare in parte sulle linee che attraversano la Ztl. Ora che è iniziato l'arrivo degli autobus necessari per l'Atac, nuovi o a noleggio, la rivoluzione può partire: entro Pasqua i varchi elettronici resteranno chiusi dalle 6,30 alle 19, nei giorni dal lunedì e venerdì, e dalle 14 alle 19 il sabato, oltre alle limitazioni della Ztl notturna, dalle 23 alle 3 del venerdì e sabato.

Tridente, la nuova Ztl: entrano solo i residenti, stop anche alle moto

LA SECONDA FASE

La riforma degli orari si completerà a giugno, in contemporanea con l'arrivo del 227 nuovi autobus ordinati lo scorso anno, che dovrebbero appunto arrivare verso l'estate. I mezzi aggiuntivi serviranno a mettere in campo quel «rafforzamento del servizio di trasporto pubblico» propedeutico all'ampliamento degli orari di chiusura dell'area a traffico limitato più grande della Capitale. A quel punto gli orari di chiusura dei varchi si allungheranno ancora: dalle 6,30 alle 20, dal lunedì e venerdì, e dalle 14 alle 20 il sabato.

IL DIBATTITO

Obiettivo della mini-rivoluzione è quello di alleggerire il flusso di veicoli che ingorga le vie del centro storico negli orari di maggiore traffico. La misura ha acceso il dibattito negli ultimi mesi nell'area interessata: dai negozianti e dagli altri esercenti sono partite le proteste più vibranti contro i nuovi orari fissati nella delibera varata dall'amministrazione capitolina. Gli stessi residenti, pur favorevoli al rafforzamento della Ztl, chiedono che venga velocizzato il potenziamento del trasporto pubblico nel centro storico. Le polemiche hanno rallentato l'iter per l'ampliamento degli orari, ma a Palazzo Senatorio considerano questa misura parte integrante del proprio piano urbano per una mobilità sostenibile, che privilegi il trasporto pubblico rispetto all'utilizzo dei mezzi privati, storicamente preponderante nella Città eterna.

IL TRIDENTE

Dal 1° aprile, con l'accensione dei sei nuovi varchi elettronici, entrerà inoltre effettivamente in vigore la Ztl del Tridente: un'area con particolari restrizioni al traffico, dove l'accesso e la sosta sono consentiti soltanto ai titolari di permesso Ztl A1 - quindi non valgono quelli abituali della Ztl del centro storico - e alle categorie speciali. Il Tridente sarà quindi off-limits dalle 6,30 alle 19 da lunedì a venerdì e dalle 10 alle 19 il sabato, esclusi i giorni festivi. «Ridisegniamo la nostra città, incrementando l'offerta di trasporto pubblico, riducendo quello privato e la congestione - commenta Enrico Stefàno (M5S), presidente della commissione capitolina Mobilità - Per migliorare la qualità della vita e gli spazi di Roma».

