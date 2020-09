Omicidio Willy Monteiro, chiesto il sequestro dei beni dei fratelli Bianchi

La Guardia di finanza chiederà alla procura di Velletri il sequestro preventivo dei beni delle famiglie degli indagati per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte, Marco e Gabriele Bianchi, Francesco Pincarelli e Mario Belleggia. Il blocco dei conti correnti e di tutte le utilità a disposizione degli indagati per una cifra pari a 28.747 euro, ossia a quanto avrebbero indebitamente percepito attraverso l'erogazione del beneficio del reddito di cittadinanza assegnato ai loro nuclei familiari. Una misura richiesta dopo avere accertato, appunto, che i genitori percepivano il reddito di cittadinanza maggiorato per la presenza dei figli a carico. Le famiglie avrebbero «omesso di indicare nelle autocertificazioni compilate dati dovuti, creandosi in tal modo le condizioni per accedere al beneficio», questo emerge dalle indagini della Finanza.

Le immagini, in particolate dei due picchiatori, che su Facebook ostentavano un tenore di vita altisssimo hanno anche fatto scattare le indagini patrimoniali, oltre al sospetto che dietro alla loro "bella vita" vi siano redditi non dichiarati o illegali. Le indagini proseguono. Intanto è stato disposto ed effettuato il sequestro preventivo della palestra Millenium di Lariano, dove i Bianchi, esperti di Mma, una tecnica che utilizza tutte le arti marziali nel combattimento, si allenavano dopo non essere stati accettati in altri impianti sportivi. I carabinieri hanno apposto i sigilli all'enorme struttura per gravi irregolarità tecniche e amministrative, inerenti anche la sicurezza.



