Willy Monteiro, la foto che incastra i fratelli Bianchi: su un'auto nera con due donne dopo il pestaggio

C'è una foto che ha incastrato i fratelli Bianchi. Scattata con un telefonino poco dopo il pestaggio costato la vita a Willy Monteiro Duarte. L'immagine ritrae l'Audi Q7 nera con la quale i fratelli Bianchi sono arrivati ad Artena, il piccolo paese arroccato sui monti alle porte alle porte di Roma. Foto scattata il 5 settembre, la stessa (insieme ad un'altra anche questa scattata da un amico di Willy) che ha consentito agli investigatori di leggere la targa dell'auto e rintracciare i due picchiatori. L'Audi, infatti, è intestata a Isa Zitelli, compagna di Alessandro Bianchi, il fratello maggiore dei due indagati per omicidio volontario.

Willy Monteiro, caccia a quattro amici dei Bianchi: dopo la rissa sono fuggiti con loro

Willy Monteiro, i fratelli Bianchi: «Ma in carcere si beve solo acqua?»

erifiche sul suv. L'attività istruttoria, disposta dai pm di Velletri che procedono per il reato di omicidio volontario, punta a verificare se all'interno dell'automobile siano presenti tracce ematiche riconducibili alla vittima ma anche biologiche legate al fatto che i Bianchi, parlando con il gip, hanno affermato che si trovavano nella «zona del cimitero» per consumare uncon delle ragazze di cui però non hanno fornito il nome.