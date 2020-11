Focolaio Covid al Gruppo della polizia di Roma Capitale all'Aurelio: la sede di via Aurelia 470 è stata infatti chiusa sabato scorso, nel silenzio più assoluto, dopo una lunga catena di contagi che va avanti da 10 giorni. Ad oggi risultano positivi almeno 12 vigili in servizio presso il comando Aurelio, con 2 di loro ricoverati (una donna con patologie pregresse sarebbe intubata) e 20 in quarantena. In tutto, circa 200 tra vigili su strada e in ufficio sono ora a casa in smart working. Unica eccezione, una pattuglia che presidia l'area intorno alla sede onde evitare furti o incursioni.

Tutto ha avuto inizio una decina di giorni fa quando è saltato fuori il primo positivo. A quanto sembra però, il comando avrebbe deciso di risalire ai suoi contatti «solo nelle ultime 48 ore» raccontano fonti interne. Quindi, a quel punto, la catena era stata già innescata. Con l'aumento dei positivi, il medico competente del gruppo XIII ha deciso di chiudere la sede e dare il via alla sanificazione della stessa. I vigili a casa adesso, leggono circolari in attesa di sapere se dovranno effettuare tutti il tampone rapido. E, soprattutto, quando potranno tornare effettivi in servizio, a presidio del territorio rimasto in parte sguarnito.

«La sede è stata sanificata domenica e il dirigente Massimo Fanelli è attento e presente: aspettiamo l'esito dei 18 tamponi fatti per poter riaprire la sede e le indicazioni dell'Asl», fanno sapere dal comando.

